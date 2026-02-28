Даниил Медведев поднялся на третье место в чемпионкой гонке ATP после титула в Дубае

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поднялся на 12 позиций в чемпионской гонке ATP после завоевания титула на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Его соперник по финалу, представитель Нидерландов Таллон Грикспор, снялся с матча за титул из-за травмы.

В текущем сезоне Медведев заработал 1000 очков. Больше него на данный момент в 2026 году очков имеют оба финалиста Australian Open — 2026 — испанец Карлос Алькарас (2500) и серб Новак Джокович (1300).

Титул в Дубае стал 23-м в карьере 30-летнего Даниила Медведева и вторым в нынешнем сезоне после победы в Брисбене (Австралия). Россиянин впервые в карьере выиграл трофей в городе, где побеждал ранее (2023).