Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев в Дубае выиграл второй титул в 2026 году

Даниил Медведев в Дубае выиграл второй титул в 2026 году
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл второй титул в текущем сезоне-2026. На турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) соперник россиянина по финалу, представитель Нидерландов Таллон Грикспор, снялся с матча за титул из-за травмы.

Дубай (м). Финал
28 февраля 2026, суббота. 15:45 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

В январе Медведев стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В финале он одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:2, 7:6 (7:1).

Титул в Дубае стал 23-м в карьере 30-летнего Даниила Медведева. Россиянин впервые в карьере выиграл трофей в городе, где побеждал ранее (2023). По итогам турнира он поднялся в топ-3 чемпионской гонки ATP.

Материалы по теме
Даниил Медведев поднялся на третье место в чемпионкой гонке ATP после титула в Дубае
Материалы по теме
«Не так хотел победить». Медведев впервые в карьере дважды выиграл один турнир — в Дубае
«Не так хотел победить». Медведев впервые в карьере дважды выиграл один турнир — в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android