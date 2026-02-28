Даниил Медведев в Дубае выиграл второй титул в 2026 году
Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл второй титул в текущем сезоне-2026. На турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) соперник россиянина по финалу, представитель Нидерландов Таллон Грикспор, снялся с матча за титул из-за травмы.
Дубай (м). Финал
28 февраля 2026, суббота. 15:45 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
25
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
В январе Медведев стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В финале он одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:2, 7:6 (7:1).
Титул в Дубае стал 23-м в карьере 30-летнего Даниила Медведева. Россиянин впервые в карьере выиграл трофей в городе, где побеждал ранее (2023). По итогам турнира он поднялся в топ-3 чемпионской гонки ATP.
