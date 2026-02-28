Скидки
Главная Теннис Новости

«Я провёл отличный турнир». Медведев — о титуле в Дубае без борьбы в финале

«Я провёл отличный турнир». Медведев — о титуле в Дубае без борьбы в финале
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае.

Дубай (м). Финал
28 февраля 2026, суббота. 15:45 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Ничего не могу с этим поделать. Я провёл отличный турнир, четыре сыгранных матча. Конечно, хотел сыграть в финале, но что есть, то есть. Вчера провёл невероятный матч, так что в любом случае я бы воспринял его как финал для себя. Счастлив выиграть турнир», — заявил Медведев.

Медведев стал чемпионом турнира в Дубае без борьбы в финале. Соперник, с которым должен был сыграть россиянин, нидерландец Таллон Грикспор, снялся с последнего матча соревнований из-за беспокоящей его травмы.

«Не так хотел победить». Медведев впервые в карьере дважды выиграл один турнир — в Дубае
«Не так хотел победить». Медведев впервые в карьере дважды выиграл один турнир — в Дубае
Комментарии
