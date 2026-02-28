«Я провёл отличный турнир». Медведев — о титуле в Дубае без борьбы в финале

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае.

«Ничего не могу с этим поделать. Я провёл отличный турнир, четыре сыгранных матча. Конечно, хотел сыграть в финале, но что есть, то есть. Вчера провёл невероятный матч, так что в любом случае я бы воспринял его как финал для себя. Счастлив выиграть турнир», — заявил Медведев.

Медведев стал чемпионом турнира в Дубае без борьбы в финале. Соперник, с которым должен был сыграть россиянин, нидерландец Таллон Грикспор, снялся с последнего матча соревнований из-за беспокоящей его травмы.