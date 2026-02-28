Скидки
Паолини прокомментировала выход в 1/2 финала турнира в Мериде

Комментарии

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала выход в 1/2 финала турнира WTA-500 в Мериде (Мексика). В матче второго круга Паолини была сильнее британки Кэти Бултер со счётом 0:6, 6:3, 6:3.

«Это был очень тяжёлый матч. Кэти в первом сете буквально расстреливала и забивала виннеры отовсюду. Я говорила себе, что нужно играть глубже на корте и бить по мячу сильнее, потому что мне пришлось поднять уровень игры, чтобы попытаться выиграть матч, и в итоге это сработало.

Я старалась сохранять спокойствие и думать, что мне нужно делать. Думаю, когда нервничаешь, ты не можешь найти решения», – приводит слова Паолини Sky Sports.

За выход в финал турнира в Мериде Паолини поспорит с испанкой Кристиной Букшей.

