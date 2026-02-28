Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев: конечно, я очень уверен в себе, в Индиан-Уэллсе постараюсь сыграть ещё лучше

Медведев: конечно, я очень уверен в себе, в Индиан-Уэллсе постараюсь сыграть ещё лучше
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей игре после триумфа на турнире категории ATP-500 в Дубае.

Дубай (м). Финал
28 февраля 2026, суббота. 15:45 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Конечно, я очень уверен в себе. Теннис — очень динамичный вид спорта, поэтому в одну неделю ты можешь играть не так, как тебе хочется, а в другую — просто потрясающе. Надеюсь, уверенность, которую я почерпнул из четырёх сыгранных матчей на этом турнире, сохранится и в Индиан-Уэллсе. Я играл нереально всю неделю, с нетерпением ждал финала. В Индиан-Уэллсе постараюсь сыграть ещё лучше, чем раньше. Доволен этой неделей», — сказал Медведев после матча.

Медведев стал чемпионом турнира в Дубае без борьбы в финале. Соперник, с которым должен был сыграть россиянин, нидерландец Таллон Грикспор, снялся с последнего матча соревнований из-за беспокоящей его травмы.

Материалы по теме
«Не так хотел победить». Медведев впервые в карьере дважды выиграл один турнир — в Дубае
«Не так хотел победить». Медведев впервые в карьере дважды выиграл один турнир — в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android