Медведев: конечно, я очень уверен в себе, в Индиан-Уэллсе постараюсь сыграть ещё лучше

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей игре после триумфа на турнире категории ATP-500 в Дубае.
«Конечно, я очень уверен в себе. Теннис — очень динамичный вид спорта, поэтому в одну неделю ты можешь играть не так, как тебе хочется, а в другую — просто потрясающе. Надеюсь, уверенность, которую я почерпнул из четырёх сыгранных матчей на этом турнире, сохранится и в Индиан-Уэллсе. Я играл нереально всю неделю, с нетерпением ждал финала. В Индиан-Уэллсе постараюсь сыграть ещё лучше, чем раньше. Доволен этой неделей», — сказал Медведев после матча.
Медведев стал чемпионом турнира в Дубае без борьбы в финале. Соперник, с которым должен был сыграть россиянин, нидерландец Таллон Грикспор, снялся с последнего матча соревнований из-за беспокоящей его травмы.
