В Москве стартовал новый сезон всероссийского проекта Надежды Петровой «Кубок Надежды»

28 февраля в Москве стартовал новый сезон всероссийского проекта «Кубок Надежды», который реализуется бронзовым призёром Олимпийских игр в Лондоне Надеждой Петровой совместно с Федерацией тенниса России, при информационной поддержке министерства спорта РФ.

Мероприятие состоялось в рамках открытого турнира «Зимний Кубок Москвы — 2026». Во встрече приняли участие теннисисты возрастом до 13 лет. Юные спортсмены участвовали в мастер-классе под руководством Петровой, пообщались с ней лично и получили мотивационную поддержку.

Фото: Пресс-служба «Кубка Надежды»

Фото: Пресс-служба «Кубка Надежды»

«Сегодня в Москве стартовал новый этап проекта «Кубок Надежды». Я приятно удивлена высоким уровнем игры детей. Было очень сложно выбрать. По итогам победителями стали Алёна Мишина и Милана Голяшова.

Мы последовательно продолжаем работу по сопровождению талантливых детей по всей стране. «Кубок Надежды» — это не разовое состязание, а выстроенная система – рассматриваем игроков по всей стране, формируем для них понятную траекторию развития и остаёмся с ними в контакте. Победители предыдущих этапов во Владивостоке и Самаре уже приезжали ко мне на тренировки в московский филиал моей школы. Сейчас продолжаю их дистанционно консультировать», – приводит слова Петровой пресс-служба мероприятия.

Фото: Пресс-служба «Кубка Надежды»

Два лучших игрока этапа пройдут тренировочный курс лично у Петровой в её детской школе большого тенниса в Москве. Также титулованная теннисистка будет консультировать победителей в части тренировочного процесса в период всего проекта.

Ранее встречи с детьми прошли во Владивостоке и Тольятти. Примечательно, что в 2026 году проект продолжит расширять географию, выстраивая долгосрочную траекторию сопровождения юных теннисистов.

Проект «Кубок Надежды» – платформа, объединяющая соревнования, образовательные форматы, мастер-классы в системную поддержку юных спортсменов на разных этапах их развития. В 2025 году этапы турнира прошли во Владивостоке, в рамках Восточного экономического форума и в Самаре, в рамках форума «Россия спортивная держава».

Следить за расписанием проекта «Кубок Надежды» можно на сайте детской школы большого тенниса Надежды Петровой и в телеграм-канале «Теннис c Петровой».