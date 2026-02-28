Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл 21-й в карьере титул на хардовом покрытии. Сегодня, 28 февраля, он стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Медведев стал чемпионом турнира в Дубае без борьбы в финале. Соперник, с которым должен был сыграть россиянин, нидерландец Таллон Грикспор, снялся с последнего матча соревнований из-за беспокоящей его травмы.

Титул в Дубае стал 23-м в карьере 30-летнего Даниила Медведева. Россиянин впервые в карьере выиграл трофей в городе, где побеждал ранее (2023). По итогам турнира он поднялся в топ-3 чемпионской гонки ATP.