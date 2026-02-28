Даниил Медведев получил трофей за победу на турнире ATP-500 в Дубае

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил трофей за победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Медведев стал чемпионом турнира в Дубае без борьбы в финале. Соперник, с которым должен был сыграть россиянин, нидерландец Таллон Грикспор, снялся с последнего матча соревнований из-за беспокоящей его травмы. Грикспор также появился на церемонии награждения.

Титул в Дубае стал 23-м в карьере 30-летнего Даниила Медведева. Россиянин впервые в карьере выиграл трофей в городе, где побеждал ранее (2023). По итогам турнира он поднялся в топ-3 чемпионской гонки ATP.