Даниил Медведев получил трофей за победу на турнире ATP-500 в Дубае
Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил трофей за победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (м). Финал
28 февраля 2026, суббота. 15:45 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
25
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Медведев стал чемпионом турнира в Дубае без борьбы в финале. Соперник, с которым должен был сыграть россиянин, нидерландец Таллон Грикспор, снялся с последнего матча соревнований из-за беспокоящей его травмы. Грикспор также появился на церемонии награждения.
Титул в Дубае стал 23-м в карьере 30-летнего Даниила Медведева. Россиянин впервые в карьере выиграл трофей в городе, где побеждал ранее (2023). По итогам турнира он поднялся в топ-3 чемпионской гонки ATP.
