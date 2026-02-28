Даниил Медведев не проиграл ни одного сета на пути к титулу турнира в Дубае

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не проиграл ни одного сета на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), чемпионом которого он стал сегодня, 28 февраля.

Медведев стал чемпионом турнира в Дубае без борьбы в финале. Соперник, с которым должен был сыграть россиянин, нидерландец Таллон Грикспор, снялся с последнего матча соревнований из-за беспокоящей его травмы. Грикспор также появился на церемонии награждения.

В полуфинале Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 6:2, в четвертьфинале россиянин оказался сильнее американца Дженсона Бруксби (6:2, 6:1), во втором круге он одолел Стэна Вавринку со счётом 6:2, 6:3, а на старте турнира Медведев оказался сильнее китайца Цзюнчэна Шана — 6:1, 6:3.