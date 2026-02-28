Таллон Грикспор травмировал подколенное сухожилие, он пропустит два «Мастерса» в США

25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор травмировал подколенное сухожилие в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Из-за повреждения он не смог сыграть в финальном матче «пятисотника». Игрок пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, сообщает De Telegraaf.

Победителем турнира в Дубае стал чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев. Титул в Дубае стал 23-м в карьере 30-летнего Даниила Медведева. Россиянин впервые в карьере выиграл трофей в городе, где побеждал ранее (2023). По итогам турнира он поднялся в топ-3 чемпионской гонки ATP.

Грикспор испытывал проблемы со здоровьем ещё по ходу полуфинального матча, в котором обыграл россиянина Андрея Рублёва. Та встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (8:6).