«Очки начислены, титул есть». Кузнецова — о победе Медведева на турнире в Дубае

«Очки начислены, титул есть». Кузнецова — о победе Медведева на турнире в Дубае
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на победу чемпиона US Open — 2021, 11-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (м). Финал
28 февраля 2026, суббота. 15:45 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Редко бывает, когда выигрываешь финал на отказе, я почему-то вспоминаю Итоговый турнир — 2014, когда Новак взял титул на отказе Роджера, и в Лондоне тогда игрался выставочный матч вместо финала. Но победа есть победа и некоторое облегчение — очки начислены, титул есть, и с хорошим настроем Даня теперь отправится в Индиан-Уэллс.

Поздравляю его от всей души, расколдовал серию без побед на одном и том же турнире, покорил Дубай во второй раз, спустя три года после первого успеха», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

