«Очки начислены, титул есть». Кузнецова — о победе Медведева на турнире в Дубае

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на победу чемпиона US Open — 2021, 11-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
«Редко бывает, когда выигрываешь финал на отказе, я почему-то вспоминаю Итоговый турнир — 2014, когда Новак взял титул на отказе Роджера, и в Лондоне тогда игрался выставочный матч вместо финала. Но победа есть победа и некоторое облегчение — очки начислены, титул есть, и с хорошим настроем Даня теперь отправится в Индиан-Уэллс.
Поздравляю его от всей души, расколдовал серию без побед на одном и том же турнире, покорил Дубай во второй раз, спустя три года после первого успеха», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
