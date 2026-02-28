«В моей системе координат это достойно». Медведев — о 23-м титуле в карьере
Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о завоевании очередного титула. Сегодня, 28 февраля, он стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (м). Финал
28 февраля 2026, суббота. 15:45 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
25
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
– 23 титула. В твоей системе координат это много, мало или достойно?
– (Пауза). Я бы, наверное, сказал много (улыбается). В моей системе координат это достойно, но вообще, в принципе, это много. Это неплохо, да, — сказал Медведев на YouTube-канале BBTennis.
Титул в Дубае стал 23-м в карьере 30-летнего Даниила Медведева. Россиянин впервые в карьере выиграл трофей в городе, где побеждал ранее (2023). По итогам турнира он поднялся в топ-3 чемпионской гонки ATP.
