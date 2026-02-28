Скидки
Медведев прокомментировал завершение серии из 22 титулов, выигранных в разных городах

Медведев прокомментировал завершение серии из 22 титулов, выигранных в разных городах
Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал прерывание своей впечатляющей серии из 22 титулов, выигранных в разных городах. Ранее Даниил во второй раз в карьере стал победителем турнира в Дубае (ОАЭ), после того как его соперник по финалу Таллон Грикспор снялся с решающего матча соревнований из-за травмы.

Дубай (м). Финал
28 февраля 2026, суббота. 15:45 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

– 22 титула подряд в разных городах. Тебе не обидно, что твоя уникальная серия закончилась именно так нестандартно?
– Это необычно. Так и должна. Конечно, шансов на это было мало, что она закончится именно так. На самом деле, обидно только за то, что я набрал действительно хорошую форму, вчера сыграл сумасшедший матч. В теннисе всё очень быстро может поменяться, но сегодня я был готов, скажем так, на 100%. Опять же, что такая уникальная серия закончилась уникальным образом, добавляет своего шарма, — сказал Медведев на YouTube-канале First&Red.

Свой первый чемпионский титул турнира в Дубае Медведев завоевал в 2023 году, обыграв в финале ещё одного российского теннисиста Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:2.

«Не так хотел победить». Медведев впервые в карьере дважды выиграл один турнир — в Дубае
«Не так хотел победить». Медведев впервые в карьере дважды выиграл один турнир — в Дубае
