Даниил Медведев рассказал о ситуации в Дубае в связи с напряжённостью на Ближнем Востоке

Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как планирует покинуть Дубай в связи с политической обстановкой, из-за которой над городом пришлось закрыть небо. Ранее Даниил во второй раз в карьере стал победителем турнира в Дубае (ОАЭ), после того как его соперник по финалу Таллон Грикспор снялся с решающего матча соревнований из-за травмы

– По поводу ситуации в регионе. С утра вообще был вариант, что финала не будет? Независимо от того, готов ли твой соперник.
– Если честно, не знаю. Это вопрос к организаторам, я вообще не в курсе. Делал всё как обычно — сон, завтрак, разминка. Провёл её перед матчем на корте. Мы готовились к матчу как обычно, на нас ничего не повлияло.
– Как теперь лететь в Индиан-Уэллс?
– Посмотрим. Надеюсь, откроют сегодня пространство. Рейс завтра. Если что, буду в Дубае, если нет – полечу в Индиан-Уэллс, — сказал Медведев на YouTube-канале BBTennis.

