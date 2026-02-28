Макки — о влиянии Алькараса на теннис: встряхнул этот вид спорта так, как никто другой

Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс высказался о влиянии семикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса на современный теннис.

«Карлос поднял планку и встряхнул этот вид спорта так, как никто другой. От профессионального уровня до клубного он привнёс в игру новый уровень, давая больше, а не меньше, с универсальным стилем и победной улыбкой, исполняя быстрые резаные, кручёные, укороченные и мощные удары. Но прежде всего он просто обожает играть в теннис», – написал Макки в своём аккаунте в социальной сети Х.

В сезоне-2026 Алькарас стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии, а также выиграл чемпионский титул турнира в Дохе (Катар).