Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Макки — о влиянии Алькараса на теннис: встряхнул этот вид спорта так, как никто другой

Макки — о влиянии Алькараса на теннис: встряхнул этот вид спорта так, как никто другой
Комментарии

Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс высказался о влиянии семикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса на современный теннис.

«Карлос поднял планку и встряхнул этот вид спорта так, как никто другой. От профессионального уровня до клубного он привнёс в игру новый уровень, давая больше, а не меньше, с универсальным стилем и победной улыбкой, исполняя быстрые резаные, кручёные, укороченные и мощные удары. Но прежде всего он просто обожает играть в теннис», – написал Макки в своём аккаунте в социальной сети Х.

В сезоне-2026 Алькарас стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии, а также выиграл чемпионский титул турнира в Дохе (Катар).

Материалы по теме
«Не так хотел победить». Медведев впервые в карьере дважды выиграл один турнир — в Дубае
«Не так хотел победить». Медведев впервые в карьере дважды выиграл один турнир — в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android