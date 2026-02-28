Скидки
Александр Бублик сообщил, что успешно добрался в Лос-Анджелес из Дубая

Александр Бублик сообщил, что успешно добрался в Лос-Анджелес из Дубая
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик сообщил, что успешно добрался в Лос-Анджелес (США) из Дубая. В связи с политической обстановкой над городом пришлось закрыть небо.

«Долетели, всё ок», — написал Бублик в своём телеграм-канале.

В эти дни в Дубае проходил турнир категории ATP-500, Бублик потерпел поражение во втором круге от представителя Нидерландов Таллона Грикспора.

Россиянин Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Дубае без борьбы в финале. Соперник, с которым должен был сыграть россиянин, нидерландец Таллон Грикспор, снялся с последнего матча соревнований из-за беспокоящей его травмы.

