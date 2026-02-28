Скидки
Грикспор прокомментировал снятие с финального матча турнира в Дубае с Медведевым

Грикспор прокомментировал снятие с финального матча турнира в Дубае с Медведевым
25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор прокомментировал снятие с финального матча турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). Грикспор должен был сыграть в решающем матче с российским теннисистом Даниилом Медведевым, но был вынужден сняться с матча из-за травмы ноги.

Дубай (м). Финал
28 февраля 2026, суббота. 15:45 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Вчера вечером [27 февраля] я провёл много времени с физиотерапевтом и врачом, всё прошло на удивление хорошо, поэтому я думал, что это не слишком серьёзно. Возможно, сыграли роль адреналин и обезболивающие. Я сделал всё возможное вечером, хорошо выспался, но утром проснулся и почувствовал себя плохо — чего, впрочем, частично ожидал. Я поехал в больницу, прошёл обследование, выяснилось, что у меня надрыв приводящей мышцы. Эта травма, к сожалению, произошла в полуфинале при счёте 5:5 в первом сете.

Мне пришлось принять трудное решение отказаться от финала и следующих турниров. Очень жаль, но такова ситуация. Теперь постараюсь максимально восстановиться, чтобы как можно скорее вернуться на корт», – приводит слова Грикспора Ubitennis.

