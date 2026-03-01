Феррер: не вижу игроков, способных обыгрывать Синнера и Алькараса на ТБШ

Бывшая третья ракетка мира, капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Давид Феррер высказался о противостоянии испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера, оценив перспективы лидеров мирового тура на турнирах «Большого шлема».

«Для меня Карлос и Янник всегда очень близки по уровню. Как мы видели в последние сезоны, они подпитывают друг друга и благодаря этому продолжают прогрессировать. В Австралии Джокович сыграл очень хорошо, в том числе в финале с Алькарасом. Не стоит забывать, что у него 24 титула «Большого шлема», и в отдельно взятом матче он по-прежнему способен бороться с кем угодно — меня это не удивляет.

Тем не менее я не вижу игроков, способных обыгрывать Синнера и Алькараса на турнирах «Большого шлема» — сейчас они сильнейшие, особенно в ключевые моменты. После Открытого чемпионата Австралии Карлос будет чувствовать ещё большую уверенность, но уже в Индиан-Уэллсе и Майами мы знаем, что Синнер способен показывать отличный теннис. Сказать, кто из них будет сильнее, чрезвычайно трудно — так же трудно, как когда-то было сравнивать Новака, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера», — приводит слова Феррера Tennis World Italia.