Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалистки турнира в Остине

Определились финалистки турнира в Остине
Комментарии

Определились финалистки турнира WTA 250 в Остине (США) в женском одиночном разряде.

В решающем матче турнира сыграют две американки.

Турнир в Остине, финальный матч

Тэйлор Таунсенд (США) — Питон Стирнс (США).

На стадии полуфинала Стирнс обыграла австралийку Кимберли Биррелл со счётом 6:3, 3:6, 6:2, а Таунсенд прошла американку Эшлин Крюгер со счётом 7:6 6:3.

Турнир в Остине проходит с 23 февраля по 1 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 283 тыс. Действующим победителем турнира является американка Джессика Пегула, которая в решающем матче турнира прошлогоднего розыгрыша обыграла Маккартни Кесслер.

Материалы по теме
«Используй шанс». Теннисисткам сделали «комнату ярости», где они могут не сдерживать себя
«Используй шанс». Теннисисткам сделали «комнату ярости», где они могут не сдерживать себя
Календарь турнира в Остине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android