Определились финалистки турнира в Остине

Определились финалистки турнира WTA 250 в Остине (США) в женском одиночном разряде.

В решающем матче турнира сыграют две американки.

Турнир в Остине, финальный матч

Тэйлор Таунсенд (США) — Питон Стирнс (США).

На стадии полуфинала Стирнс обыграла австралийку Кимберли Биррелл со счётом 6:3, 3:6, 6:2, а Таунсенд прошла американку Эшлин Крюгер со счётом 7:6 6:3.

Турнир в Остине проходит с 23 февраля по 1 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 283 тыс. Действующим победителем турнира является американка Джессика Пегула, которая в решающем матче турнира прошлогоднего розыгрыша обыграла Маккартни Кесслер.