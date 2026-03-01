Определились финалисты турнира ATP-250 в Сантьяго

Определились финалисты грунтового турнира категории ATP-250 в Сантьяго (Чили) в женском одиночном разряде.
В решающем матче турнира сыграют немец Янник Ханфман и итальянец Лучано Дардери.
Турнир в Сантьяго, финальный матч
Янник Ханфман (Германия, 81) — Лучано Дардери (Италия, 21).
На стадии полуфинала Ханфман обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (19-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, а Дардери прошёл другого представителя Аргентины Себастьяна Баэса со счётом 6:4, 6:3.
Турнир в Сантьяго проходит с 23 февраля по 1 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 700 тыс. Действующим победителем турнира является серб Ласло Джере, который в решающем матче турнира прошлогоднего розыгрыша обыграл ранее упомянутого Баэса.