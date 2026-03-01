Жасмин Паолини проиграла Кристине Букше в 1/2 финала WTA-500 в Мериде

В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на турнире категории WTA-500 в мексиканской Мериде завершился матч 1/2 финала, где встречались седьмая ракетка мира и первая сеяная Жасмин Паолини из Италии и 63-я в мировом рейтинге испанка Кристина Букша. Встреча закончилась победой испанской теннисистки в двух сетах — 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Паолини ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов. Букша ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из 11 заработанных за матч.

В финале турнира WTA-500 в Мериде Букша встретится с 57-й ракеткой мира Магдаленой Френх из Польши.