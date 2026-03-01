Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жасмин Паолини — Кристина Букша, результат матча 1 марта 2026, счет 0:2, 1/2 финала WTA-500 в Мериде

Жасмин Паолини проиграла Кристине Букше в 1/2 финала WTA-500 в Мериде
Комментарии

В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на турнире категории WTA-500 в мексиканской Мериде завершился матч 1/2 финала, где встречались седьмая ракетка мира и первая сеяная Жасмин Паолини из Италии и 63-я в мировом рейтинге испанка Кристина Букша. Встреча закончилась победой испанской теннисистки в двух сетах — 7:5, 6:4.

Мерида. 1/2 финала
01 марта 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Жасмин Паолини
7
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Кристина Букша
63
Испания
Кристина Букша
К. Букша

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Паолини ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов. Букша ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из 11 заработанных за матч.

В финале турнира WTA-500 в Мериде Букша встретится с 57-й ракеткой мира Магдаленой Френх из Польши.

Календарь WTA-500 в Мериде
Турнирная сетка WTA-500 в Мериде
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Спартак» и ЦСКА в РПЛ, «Арсенал» против «Челси», НБА и хоккей
Топ-события воскресенья: «Спартак» и ЦСКА в РПЛ, «Арсенал» против «Челси», НБА и хоккей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android