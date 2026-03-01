Флавио Коболли обыграл Фрэнсиса Тиафо и стал победителем турнира ATP-500 в Акапулько

20-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли стал победителем грунтового турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). В финальном матче он обыграл 28-й номер рейтинга ATP из США Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. В её рамках Коболли девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Тиафо шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Флавио Коболли стал победителем турнира, обыграв по ходу соревнований мексиканца Родриго Пачеко Мендеса (218-й в рейтинге), чеха Далибора Сврчину (123), китайца У Ибина (142), серба Миомира Кецмановича (84) и американца Фрэнсиса Тиафо (28).