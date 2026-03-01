Определились финалистки турнира категории WTA-500 в Мериде

В ночь с 28 февраля на 1 марта в Мериде (Мексика) продолжился турнир категории WTA-500. Состоялись два полуфинальных матча, по результатам которых стали известны обе финалистки турнира.

57-я ракетка мира представительница Польши Магдалена Френх оказалась сильнее своей соперницы из Китая Чжан Шуай, занимающей в мировом рейтинге 86-е место. Встреча завершилась победой Френх со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

В другом матче 63-я ракетка мира испанка Кристина Букша одолела итальянскую теннисистку Жасмин Паолини, располагающуюся в рейтинге WTA на восьмой строчке. Букша выиграла со счётом 7:5, 6:4.

Таким образом, в финале турнира в Мериде Магдалена Френх сыграет с Кристиной Букшей. Их встреча запланирована в ночь с воскресенья на понедельник (1-2 марта) в 2:00 мск.