Определились финалистки турнира категории WTA-500 в Мериде

В ночь с 28 февраля на 1 марта в Мериде (Мексика) продолжился турнир категории WTA-500. Состоялись два полуфинальных матча, по результатам которых стали известны обе финалистки турнира.

57-я ракетка мира представительница Польши Магдалена Френх оказалась сильнее своей соперницы из Китая Чжан Шуай, занимающей в мировом рейтинге 86-е место. Встреча завершилась победой Френх со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Мерида. 1/2 финала
01 марта 2026, воскресенье. 03:10 МСК
Магдалена Френх
57
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 6 6
2 		7 8 3
         
Чжан Шуай
86
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

В другом матче 63-я ракетка мира испанка Кристина Букша одолела итальянскую теннисистку Жасмин Паолини, располагающуюся в рейтинге WTA на восьмой строчке. Букша выиграла со счётом 7:5, 6:4.

Мерида. 1/2 финала
01 марта 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Жасмин Паолини
7
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Кристина Букша
63
Испания
Кристина Букша
К. Букша

Таким образом, в финале турнира в Мериде Магдалена Френх сыграет с Кристиной Букшей. Их встреча запланирована в ночь с воскресенья на понедельник (1-2 марта) в 2:00 мск.

