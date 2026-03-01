Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев в паре с 42-летним Марсело Мело выиграл титул на турнире в Акапулько

Александр Зверев в паре с 42-летним Марсело Мело выиграл титул на турнире в Акапулько
Комментарии

Немецкий теннисист Александр Зверев и 42-летний бразилец Марсело Мело стали чемпионами на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) в парном разряде. В финале они одержали победу над дуэтом Александер Эрлер (Австрия)/Роберт Галлоуэй (США) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Зверев и Мело выполнили три подачи навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету их соперников четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В одиночном разряде в Акапулько Зверев проиграл во втором круге сербу Миомиру Кецмановичу. Александр является четвёртой ракеткой мира.

Материалы по теме
Флавио Коболли обыграл Фрэнсиса Тиафо и стал победителем турнира ATP-500 в Акапулько
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android