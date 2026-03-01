Александр Зверев в паре с 42-летним Марсело Мело выиграл титул на турнире в Акапулько

Немецкий теннисист Александр Зверев и 42-летний бразилец Марсело Мело стали чемпионами на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) в парном разряде. В финале они одержали победу над дуэтом Александер Эрлер (Австрия)/Роберт Галлоуэй (США) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Зверев и Мело выполнили три подачи навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету их соперников четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В одиночном разряде в Акапулько Зверев проиграл во втором круге сербу Миомиру Кецмановичу. Александр является четвёртой ракеткой мира.