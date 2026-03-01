Фото: Мирра Андреева с собакой Рэсси на тренировке перед турниром в Индиан-Уэллсе

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева пришла на тренировку перед стартом турнира в Индиан-Уэллсе (США) со своей собакой Рэсси. Россиянка завела питомца в конце 2025 года.

Фото: BNP Paribas Open

18-летняя Мирра Андреева является действующей победительницей турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. В прошлогоднем финале она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Матчи основной сетки «тысячника» в Индиан-Уэллсе пройдут с 4 по 15 марта. Последним матчем Мирры Андреевой был четвертьфинал в Дубае (ОАЭ), в котором россиянка потерпела поражение от американки Аманды Анисимовой.