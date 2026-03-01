Фриц рассказал о преимуществах топ-игроков при выборе времени матча на турнире

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, как расположение игрока в рейтинге влияет на возможность его выбора времени суток, в которое предстоит сыграть матч на турнире.

«Игроки, находящиеся выше в рейтинге, имеют преимущества при выборе времени матчей. Если играют Алькарас, Синнер и Джокович, они получат время, которое захотят. Обычно есть три-четыре игрока с наиболее высоким приоритетом в этот день. Но я не соревнуюсь с теми, кто находится в той части сетки, потому что они не играют со мной в один день.

Я имею плюс-минус третий приоритет, а потому не могу выбирать время, если играю на центральном корте. Но если я играю, например, на втором корте, могу выбирать как-то типа: «Не ставьте меня первым, но и на ночной слот не ставьте». И на этом мои полномочия — всё. При этом в моменты, когда мне приходится играть с этими грандами, всё делается так, как захотят они. Если я играю с Новаком и ему хочется играть ночью, меня и поставят в ночь», — приводит слова Фрица Punto de break.