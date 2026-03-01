Скидки
Джокович посетил университет Лос-Анджелеса перед турниром в Индиан-Уэллсе

Третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович накануне «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) посетил университет Лос-Анджелеса, где встретился с представителями местной спортивной студенческой ассоциации. Фотографии со встречи теннисиста со студентами опубликовал официальный аккаунт организации в соцсети.

Фото: Аккаунт UCLA Football в соцсети

Фото: Аккаунт UCLA Football в соцсети

Джокович является победителем 24 турниров «Большого шлема», победителем 101 турнира серии ATP в одиночном разряде. На недавнем Australian Open он дошёл до финала.

Турнир категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе продлится с 4 по 15 марта. Его действующим победителем является британский теннисист Джек Дрейпер.

