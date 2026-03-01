Скидки
41-летняя Вера Звонарёва объяснила, почему решила продолжить карьеру

41-летняя Вера Звонарёва объяснила, почему решила продолжить карьеру
Бывшая вторая ракетка мира 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала, почему приняла решение вернуться на турниры в конце 2025 года после отсутствия в WTA-туре на 1,5 года.

«Мне сделали вторую операцию на плече, и, честно говоря, я не спешила возвращаться. Не торопилась, наслаждалась временем с семьёй. Как только я хорошо почувствовала себя физически, решила попробовать и посмотреть, как всё пойдёт.

Я нахожусь на другом этапе своей карьеры и просто стараюсь получать удовольствие. Выбрала несколько турниров и поняла, что всё ещё могу играть на этом уровне. Хочу продолжать играть, пока тело мне позволяет. Нужно совмещать это с семьёй, но самое главное — получать удовольствие от времени, проведённого на корте», — приводит слова Звонарёвой Tennis.com.

