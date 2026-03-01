«Для меня всё нормально». Даниил Медведев — о том, что не может вылететь из Дубая в США

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о ситуации с невозможностью вылета из Дубая (ОАЭ), где завоевал титул на турнире ATP-500. Вчера, 28 февраля, в ОАЭ было закрыто воздушное пространство из-за начала вооружённого конфликта на Ближнем Востоке.

«Конечно, ситуация необычная. Закрыто воздушное пространство, никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно, надолго это или нет, поэтому просто ждём, что будет в ближайшие часы, дни. Постепенно переносят закрытие аэропорта.

Как бы это странно ни звучало, на корте я очень эмоциональный, а в жизни, наверное, мне бы помогло быть более эмоциональным в какие-то моменты. Для меня всё нормально. Естественно, я получал много сообщений от друзей, знакомых, все переживают. Но от себя могу сказать, что всё нормально», — сказал Медведев в видео «Больше!».

Матчи основной сетки «тысячника» в американском Индиан-Уэллсе пройдут с 4 по 15 марта.