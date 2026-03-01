Скидки
20-летняя Александра Шубладзе победила на турнире W35 в Анталье

Комментарии

334-я ракетка мира российская теннисистка Александра Шубладзе одержала победу на турнире категории W35 в Анталье (Турция). В финале она переиграла представительницу Аргентины Луисину Хьованнини (224-й номер рейтинга) в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Турнир проводился на покрытии хард.

Для 20-летней россиянки этот титул стал девятым в карьере на турнирах ITF в одиночном разряде, она также выиграла семь трофеев на ITF в парном разряде. Лучшей позицией Шубладзе в рейтинге WTA является 315-е место.

В эти дни стартует квалификация турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Матчи основной сетки пройдут с 4 по 15 марта.

