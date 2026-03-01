«Сейчас этого недостаточно». Звонарёва рассказала, как изменился женский теннис в 2020-е

Бывшая вторая ракетка мира 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва оценила уровень современного женского тенниса, сравнив его с годами начала своей профессиональной карьеры.

«Игра стала немного быстрее, безусловно. Подача и приём, первые удары стали важнее. Все теннисистки стали более физически подготовленнее, потому что все гораздо больше работают над физикой вне корта. Скорость и точность немного повысились. Нужно уметь играть в эту игру.

Раньше были теннисистки, которые просто держали мяч в игре и достигали довольно высокого уровня. Сейчас, думаю, этого уже недостаточно. Им нужно добавить что-то ещё к своей игре. Конечно, в туре есть разные стили, и это здорово. В целом лучшие игроки стали быстрее и мощнее», — приводит слова Звонарёвой Tennis.com.