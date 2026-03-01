«Это не только я и Синнер». Паолини — об уровне тенниса в Италии

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини оценила уровень популярности тенниса у себя на родине и заявила, что внутри итальянской команды царит положительная атмосфера.
«Во-первых, это не только я и [Янник] Синнер. Есть много игроков, таких как Музетти, Коболли, Коччаретто… много игроков, может быть, я кого-то забыла…Есть Берреттини. Я думаю, мы отличная команда, мы очень гордимся друг другом, подбадриваем друг друга.
Теннис становится очень популярным в Италии благодаря Яннику и другим ребятам, и мы делаем то же самое среди девушек. Теннис в Италии очень развивается, и это классно для новых поколений, потому что многие начинают заниматься им», – приводит слова Паолини Ubitennis.
В полуфинале турнира WTA-500 в Мериде Паолини проиграла сопернице из Испании Кристине Букше (5:7, 4:6).
