Вера Звонарёва рассказала, какая была реакция у теннисисток на её возвращение в WTA-тур

Бывшая вторая ракетка мира 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала, как её приняли коллеги по WTA-туру после перерыва в 1,5 года, а также ответила на вопрос о планах игры в парном разряде на сезон-2026.

— Конечно, у меня есть друзья в туре, которые продолжали играть последние два года. Я получила несколько сообщений со словами, что приятно видеть меня снова. Я встретилась со всеми и в Австралии. Всегда приятно видеть знакомые лица.

— Есть ли у вас какое-либо долгосрочное соглашение на этот сезон в парном разряде?
— На данный момент ничего не решено. Посмотрим, как сложится. Я живу одним днём, — приводит слова Звонарёвой Tennis.com.

41-летняя Вера Звонарёва объяснила, почему решила продолжить карьеру
Звонарёва и Зигемунд проиграли финал WTA-1000 в Дубае! Но Вера вернётся в топ-50 рейтинга
