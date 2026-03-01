Скидки
Звонарёва: не нравится летать туда-обратно, каждую неделю собирать чемоданы

Комментарии

Бывшая вторая ракетка мира 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва поделилась своими любимыми и нелюбимыми моментами игры в теннис на профессиональном уровне.

— Есть ли что-нибудь, что вам особенно нравится в этом возвращении в тур?
— Думаю, просто играть и поддерживать конкуренцию. Я бы сказала, что мне не очень нравятся поездки. Это не то, чего я хотела. Мне не нравится летать туда-обратно, каждую неделю собирать чемоданы. Конечно, мне нравится возвращаться в знакомые места, но добираться… Однако это часть процесса.

Больше всего мне нравится играть в теннис, получать удовольствие от конкуренции и от самой игры. Получаю удовольствие даже от просмотра матчей, — приводит слова Звонарёвой Tennis.com.

Комментарии
Новости. Теннис
