17-летняя Алиса Октябрёва выиграла турнир W35 в Тунисе

331-я ракетка мира российская теннисистка Алиса Октябрёва одержала победу на турнире категории W35 в Монастире (Тунис). В финале она одолела представительницу Чехии Элишку Тихачкову (837-й номер рейтинга), которая снялась с матча при счёте 7:6 (7:4), 4:1 в пользу Октябрёвой. Турнир проводился на покрытии хард.

Лучшей позицией 17-летней Алисы Октябрёвой в рейтинге WTA является 286-е место.

В эти дни стартует квалификация турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Матчи основной сетки пройдут с 4 по 15 марта. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является российская теннисистка Мирра Андреева.