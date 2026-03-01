Скидки
Арина Соболенко показала фотографии в роскошном образе в шубе

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала личные фотографии на странице в социальных сетях. На снимках она предстала в роскошном образе от Gucci.

Фото: Из личного архива Соболенко

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии — 2026 Соболенко (1) дошла до финала, где со счётом 4:6, 6:4, 4:6 уступила чемпионке Уимблдона-2022 представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (5).

После Australian Open Соболенко пока на корт не выходила. Белоруска снялась с турниров категории WTA-1000 в Дохе и Дубае. Арина Соболенко примет участие в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с 4 по 15 марта, где в прошлом году дошла до финала.

