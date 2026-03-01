Хольгер Руне назвал примерные сроки возвращения на корт после травмы

16-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал о своём восстановлении после травмы.

«Стараюсь вернуться как можно быстрее и безопаснее. Надеюсь сделать это как можно раньше. Будь то середина или конец грунтового сезона, травяного сезона или хардового сезона. Очень хочу быть готовым. Я вернусь, когда почувствую себя достаточно сильным, в хорошей форме и готовым с точки зрения тенниса. Будет ли это через месяц, два, три или четыре, не знаю», — сказал Руне в интервью The Tennis Gazette.

22-летний Руне порвал ахиллово сухожилие в октябре 2025 года во время матча с французом Уго Умбером на турнире в Стокгольме (Швеция).