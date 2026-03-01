Скидки
Шестой раз в XXI веке теннисист отказался играть в финальном матче турнира категории ATP

Вчера, 28 февраля, чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Медведев стал чемпионом турнира в Дубае без борьбы в финале. Соперник, с которым должен был сыграть россиянин, нидерландец Таллон Грикспор, снялся с последнего матча соревнований из-за беспокоящей его травмы.

Это шестой раз в XXI веке, когда теннисист отказался играть в финальном матче турнира категории ATP. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с подобными случаями:

Мадрид, 2002: Иржи Новак снялся, Андре Агасси стал чемпионом;

Базель, 2003: Давид Налбандян снялся, Гильермо Кория стал чемпионом;

Винья-дель-Маре, 2008: Хуан Монако снялся, Фернандо Гонсалес стал чемпионом;

Лондон, 2014: Роджер Федерер снялся, Новак Джокович стал чемпионом;

Делрей-Бич, 2017: Милош Раонич снялся, Джек Сок стал чемпионом.

