Рублёв и Медведев остаются в Дубае, ожидая открытия воздушного пространства — источник

Рублёв и Медведев остаются в Дубае, ожидая открытия воздушного пространства — источник
Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и его соотечественник Андрей Рублёв остаются в Дубае (ОАЭ) после выступления на турнире ATP-500, сообщает DDF Tennis в социальной сети Х. Вчера, 28 февраля, в ОАЭ было закрыто воздушное пространство из-за начала вооружённого конфликта на Ближнем Востоке.

«Игроки (включая Рублёва и Медведева) и их тренеры всё ещё находятся в Дубае. В городе были зафиксированы перехваты ракет и беспилотников, но пока мы в безопасности и просто ждём, когда воздушное пространство вновь откроется. Они периодически продлевают период закрытия воздушного пространства, и в текущем уведомлении указано, что полёты запрещены как минимум до 15:00 завтрашнего дня. Скорее всего, этот срок будет продлён ещё раз», — заявила журналистка DDF Tennis.

