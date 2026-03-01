«Была совсем юной, а ей было под 50». Звонарёва назвала своего кумира в теннисе

Бывшая вторая ракетка мира 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала, какие игроки вдохновляли её на старте карьеры.

«В самом начале моей карьеры меня всегда поражало, как хорошо играла Мартина Навратилова. Я была совсем юной, а ей было под 50, и она всё ещё отлично выступала в паре в конце своей карьеры. Я видела, что смогла сделать Мартина Хингис, когда вернулась в парный разряд. Возможно, именно эти игроки — моё вдохновение. Когда начинала, точно не думала, что буду играть в таком возрасте. Но мне нравилось быть в туре, играть много матчей, тяжёлых матчей. Пока чувствую, что всё ещё способна на это, буду продолжать», — приводит слова Звонарёвой Tennis.com.

Напомним, Звонарёва приняла решение вернуться на турниры в конце 2025 года после паузы в карьере, которая продлилась полтора года.