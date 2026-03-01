Скидки
«Один из лучших за последние годы». Медведев — о матче 1/2 финала в Дубае с Оже-Альяссимом

«Один из лучших за последние годы». Медведев — о матче 1/2 финала в Дубае с Оже-Альяссимом
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что считает матч с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в 1/2 финала турнира в Дубае одним из лучших за последнее время. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 16:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

– Ты бы включил по качеству игры матч с Оже-Альяссимом в свой топ лучших матчей за всё время или за последние два года?
– За последние годы точно. Было, конечно, несколько тоже ещё очень хороших матчей, два матча с де Минором: один в Турине, второй в Шанхае. Ещё, может быть, какие-то парочку можно вспомнить, но за последнее время этот матч точно в топе. Потому что, если вспомнить прошлый год и, например, матч с каким-нибудь Норри в Риме, да, там другое покрытие, однако я играл классно. Но тут уже больше, это полуфинал, это игрок десятки рейтинга, это всё добавляет, такой победе больше шарма. Если, допустим, брать всю мою карьеру, у меня было много крутых матчей, и это просто один из них, – сказал Медведев в интервью «Больше!»

