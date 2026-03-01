Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

88-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг квалификации к турниру категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). На старте соревнований она обыграла представительницу США 126-ю ракетку мира Каролин Долхайд. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1.

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Захарова не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Долхайд один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Матчи основной сетки «тысячника» в Индиан-Уэллсе пройдут с 4 по 15 марта. 18-летняя россиянка Мирра Андреева является действующей победительницей турнира.