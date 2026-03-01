Скидки
Медведев — о финале турнира в Дубае: готовился как к совершенно обычному матчу

Медведев — о финале турнира в Дубае: готовился как к совершенно обычному матчу
Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он провёл время перед финалом турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В решающем матче турнира Медведев должен был сыграть с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором, но последний снялся из-за травмы незадолго до начала финала.

Дубай (м). Финал
28 февраля 2026, суббота. 15:45 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Я проводил время совершенно обычно, смотрел матч Таллона с Андреем [Рублёвым]. Я видел, что какая-то травма была. Но травма в теннисе — это такая вещь… В итоге у него, как я понял, наверное, надрыв или частичный надрыв задней поверхности бедра. И, конечно, с этим играть тяжело, возможно, вообще невозможно выйти на корт, как в итоге и получилось. Но ты никогда не знаешь точно, поэтому я со своей стороны готовился к финалу как к совершенно обычному матчу. Отлично размялся, отлично себя чувствовал, сидел кушал перед встречей, и в этот момент подошёл судья и сказал: «Матча не будет. Он снялся». Тогда ты уже расслабляешься, потому что тебе не нужно готовиться к матчу. Я просто сделал небольшое ОФП и пошёл на церемонию награждения», – сказал Медведев в интервью «Больше!»

