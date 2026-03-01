Медведев — о финале турнира в Дубае: готовился как к совершенно обычному матчу

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он провёл время перед финалом турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В решающем матче турнира Медведев должен был сыграть с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором, но последний снялся из-за травмы незадолго до начала финала.
|1
|2
|3
|
|
«Я проводил время совершенно обычно, смотрел матч Таллона с Андреем [Рублёвым]. Я видел, что какая-то травма была. Но травма в теннисе — это такая вещь… В итоге у него, как я понял, наверное, надрыв или частичный надрыв задней поверхности бедра. И, конечно, с этим играть тяжело, возможно, вообще невозможно выйти на корт, как в итоге и получилось. Но ты никогда не знаешь точно, поэтому я со своей стороны готовился к финалу как к совершенно обычному матчу. Отлично размялся, отлично себя чувствовал, сидел кушал перед встречей, и в этот момент подошёл судья и сказал: «Матча не будет. Он снялся». Тогда ты уже расслабляешься, потому что тебе не нужно готовиться к матчу. Я просто сделал небольшое ОФП и пошёл на церемонию награждения», – сказал Медведев в интервью «Больше!»
- 1 марта 2026
-
22:47
-
22:41
-
21:49
-
21:41
-
20:50
-
18:33
-
17:59
-
16:31
-
13:50
-
13:26
-
13:12
-
12:44
-
12:38
-
12:16
-
12:08
-
11:34
-
10:57
-
10:22
-
10:17
-
10:04
-
09:23
-
08:24
-
08:01
-
03:36
-
02:37
-
00:49
-
00:19
- 28 февраля 2026
-
23:58
-
22:59
-
22:26
-
22:18
-
21:52
-
21:34
-
20:50
-
19:55