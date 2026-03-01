«У меня никогда такого не было». Медведев — о победе в Дубае после отказа Грикспора

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих ощущениях после завоевания 23-го титула АТР. Медведев стал победителем турнира в Дубае, после того как его соперник по финалу нидерландский теннисист Таллон Грикспор снялся с решающей встречи.

– Какое отношение у тебя к этому трофею?

– Это новые ощущения, у меня никогда такого не было. Я пытался вспомнить, было ли у меня, чтобы кто-то снимался даже в четвертьфинале. Если честно, я такого не помню. Поэтому ощущения новые, они странные. Проиграть матч можно всегда, в любом круге, поэтому, когда соперник снимается, это называется лёгкой прогулкой. В каком-то смысле это удобно. Но ты никогда не знаешь по сути и просто выходишь на матч… А вдруг в финале были бы нервы.

Я, в принципе, был в себе уверен после такого матча Оже-Альяссимом, уверен, что смог бы показать хороший теннис. Грикспор очень сильный игрок, может очень хорошо подавать. В прошлом году я играл с ним хорошо, проиграл с матчболов, по-моему, поэтому неизвестно, как всё могло бы итоге сложиться. У меня был отлично проведённый турнир, где счёт 6:4 только в сете был лишь один раз, как раз с Феликсом. Я честно заслужил выйти в финал, как и Таллон, но вот такое бывает.

Было странное чувство, но я довольно-таки быстро нашёл этому причину, что у меня была такая уникальная серия из 22 [победных] турниров в 22 разных городах. И, видимо, она должна была закончиться уникальным способом. Вообще весь день был странный. Остаётся только радоваться титулу и в следующий раз, когда буду где-либо в финале, надеюсь, забрать титул в матче, — сказал Медведев в интервью «Больше!»