Теннис

Питон Стирнс — Тэйлор Таунсенд, результат матча 1 марта 2026, счёт 2:0, финал WTA-250 в Остине

Питон Стирнс выиграла турнир категории WTA-250 в Остине
Комментарии

Представительница США Питон Стирнс (62-й номер рейтинга WTA) стала победительницей турнира категории WTA-250 в американском Остине. В матче за титул она оказалась сильнее 119-й ракетки мира американки Тэйлор Таунсенд. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:5.

Остин. Финал
01 марта 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Тэйлор Таунсенд
119
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 8 		5
7 10 		7
         
Питон Стирнс
62
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Встреча теннисисток продлилась 2 часа 22 минуты. За это время Таунсенд сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Стирнс восемь эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Турнир в Остине проходил с 23 февраля по 1 марта. Общий призовой фонд турнира составил $ 283 тыс.

