Питон Стирнс выиграла турнир категории WTA-250 в Остине
Поделиться
Представительница США Питон Стирнс (62-й номер рейтинга WTA) стала победительницей турнира категории WTA-250 в американском Остине. В матче за титул она оказалась сильнее 119-й ракетки мира американки Тэйлор Таунсенд. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:5.
Остин. Финал
01 марта 2026, воскресенье. 21:10 МСК
119
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
62
Питон Стирнс
П. Стирнс
Встреча теннисисток продлилась 2 часа 22 минуты. За это время Таунсенд сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Стирнс восемь эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Турнир в Остине проходил с 23 февраля по 1 марта. Общий призовой фонд турнира составил $ 283 тыс.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 марта 2026
-
00:46
-
00:35
-
00:15
- 1 марта 2026
-
23:58
-
23:35
-
23:17
-
22:47
-
22:41
-
21:49
-
21:41
-
20:50
-
18:33
-
17:59
-
16:31
-
13:50
-
13:26
-
13:12
-
12:44
-
12:38
-
12:16
-
12:08
-
11:34
-
10:57
-
10:22
-
10:17
-
10:04
-
09:23
-
08:24
-
08:01
-
03:36
-
02:37
-
00:49
-
00:19
- 28 февраля 2026
-
23:58
-
22:59