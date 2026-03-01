Скидки
«Мне нравится бегать». 41-летняя Звонарёва — об увлечениях за пределами корта

Бывшая вторая ракетка мира 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала о своих увлечениях за пределами корта. Спортсменка рассказала, что в свободное время старается заниматься бегом.

«Мне нравится бегать. Мой муж пробежал марафон пару недель назад в Дубае, пока я выступала в туре. Если бы я не была на турнире, наверное, побежала бы с ним, но пока для меня в приоритете теннис. Может быть, присоединюсь к нему в следующий раз!» — приводит слова Звонарёвой Tennis.com.

Напомним, Звонарёва приняла решение вернуться на турниры в конце 2025 года после паузы в карьере, которая продлилась полтора года.

