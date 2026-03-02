Скидки
Карлос Алькарас показал новую стрижку

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас показал новую стрижку. Спортсмен опубликовал фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница алькараса в социальных сетях

Ранее Карлос Алькарас выиграл 26-й титул в карьере, став чемпионом турнира АТР-500 в Дохе (Катар). В финале соревнований Алькарас обыграл француза Артюра Фиса со счётом 6:2, 6:1.

В сезоне-2025 Алькарас стал победителем восьми турниров. Он выиграл трофеи на Открытом чемпионата США и «Ролан Гаррос», а также выиграл «Мастерсы» в Цинциннати, Риме и Монте-Карло. Помимо этого он одержал победы на турнирах в Токио, Лондоне и Роттердаме.

