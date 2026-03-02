Даниил Медведев объяснил, какие условия помогают ему показывать свой лучший теннис

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие условия ему необходимы для стабильной игры на высоком уровне.

– Что нужно, чтобы Даниил Медведев играл так, как в Дубае каждую неделю?

– Желательно быстрые корты. Но, опять же, всегда при этом говорил, что я за вариативность. Понимаю, что не все корты должны быть быстрые, не все мячи должны быть идеальные, поэтому необходима вариативность. Но в 2023 году я играл хорошо, несмотря на то, что тогда, наверное, реально все корты были медленные, почти не существовало быстрых. Сейчас уже меняются покрытия на быстрые. В прошлом году, в принципе, в Америке уже было быстро. Опять же, в прошлом году я в Америке везде в первом круге повылетал, но корты там были быстрые, там было приятно играть, у меня просто не получилось.

Теннис очень быстро меняется. До турнира в Дубае, где-то за два-три дня до старта, моя команда ещё не была здесь, был Томас, я не попадал вообще ни одним мячом в корт, проигрывал всем очень легко. Тогда и ракетки летали, фоны немножко трещали. И последнюю тренировку прямо перед первым кругом, это бывает у меня очень редко, но я её слил. То есть уже начал уходить с подачи к сетке и просто укорачивать. С любого мяча мне уже было совершенно всё равно, но я понимал при этом, что потом заново настроюсь на матчи. Такое бывает, это как перезагрузка.

Поэтому секрета успеха нет, нужно всё равно в течение года сильно работать, стараться выкладываться на максимум на тренировках и матчах, и тогда будет больше шансов, что в течение года всё это будет работать, – сказал Медведев в интервью «Больше!»