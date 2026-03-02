Флавио Коболли дебютирует в топ-15 рейтинга ATP после победы на турнире в Акапулько

20-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли дебютирует в топ-15 мирового рейтинга ATP после победы на грунтовом турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). В финальном матче он обыграл 28-й номер рейтинга ATP из США Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Флавио Коболли стал победителем турнира, обыграв по ходу соревнований мексиканца Родриго Пачеко Мендеса (218-й в рейтинге), чеха Далибора Сврчину (123), китайца У Ибина (142), серба Миомира Кецмановича (84) и американца Фрэнсиса Тиафо (28).

Для Флавио Коболли титул в Мексике стал третьим в карьере (вторым на АТР-500).