Стали известны подробности о проблеме вылета из Дубая Рублёва и Медведева

41 человек — игроки, тренеры и другие сотрудники — находившихся на теннисном турнире в Дубае, включая чемпиона US Open — 2021, 11-ю ракетку мира российского теннисиста Даниила Медведева и его соотечественника Андрея Рублёва, остаются заблокированными в ОАЭ. Об этом сообщает испанская газета Marca.

По информации издания, все спортсмены получили гарантии вылета домой утром 3 марта, однако этот рейс возможен лишь при условии открытия воздушного пространства страны. Ранее теннисным делегациям предложили возможность выезда наземным транспортом — через соседние государства Саудовскую Аравию и Оман, но те решили отказаться от этого варианта.

Напомним, 28 февраля власти ОАЭ объявили о закрытии своего воздушного пространства вследствие начала военных действий на Ближнем Востоке.