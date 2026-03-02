Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны подробности о проблеме вылета из Дубая Рублёва и Медведева

Стали известны подробности о проблеме вылета из Дубая Рублёва и Медведева
Комментарии

41 человек — игроки, тренеры и другие сотрудники — находившихся на теннисном турнире в Дубае, включая чемпиона US Open — 2021, 11-ю ракетку мира российского теннисиста Даниила Медведева и его соотечественника Андрея Рублёва, остаются заблокированными в ОАЭ. Об этом сообщает испанская газета Marca.

По информации издания, все спортсмены получили гарантии вылета домой утром 3 марта, однако этот рейс возможен лишь при условии открытия воздушного пространства страны. Ранее теннисным делегациям предложили возможность выезда наземным транспортом — через соседние государства Саудовскую Аравию и Оман, но те решили отказаться от этого варианта.

Напомним, 28 февраля власти ОАЭ объявили о закрытии своего воздушного пространства вследствие начала военных действий на Ближнем Востоке.

Материалы по теме
Медведев и Рублёв застряли в Дубае. Долетят ли они вовремя до «Мастерса» в Индиан-Уэллсе?
Медведев и Рублёв застряли в Дубае. Долетят ли они вовремя до «Мастерса» в Индиан-Уэллсе?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android